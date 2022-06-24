Aynı anda birçok projede rol alan oyuncu Pınar Deniz, dalga konusu oldu! "Kendi ayağına sıktı" yorumları yapıldı - Son Dakika
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Aynı anda birçok projede rol alan oyuncu Pınar Deniz, dalga konusu oldu! "Kendi ayağına sıktı" yorumları yapıldı

24.06.2022 12:19

Yargı dizisindeki rolünün yanı sıra reklam filmlerinde ve dijital platformlarda yayınlanan filmlerde rol alan oyuncu Pınar Deniz, haftalar önce Timothee Chalamet için söylediği, "Her yerde gördüğüm için büyüsü bozuldu" sözünden dolayı sosyal medyada alay konusu oldu. Deniz'in sözlerine, "kendi ayağına sıkmış" yorumları yapıldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, son zamanlarda Aşk 101 ve Aşkın Kıyameti'nin yanı sıra birçok reklam projesinde rol aldı. Aynı anlarda birkaç projede rol alan oyuncu, İbrahim Selim'in programında Timothee Chalamet için söylediklerinden dolayı alay konusu oldu.

"ÇOK FAZLA İŞTE OYNAYINCA BÜYÜSÜ BOZULDU"

2 yıl önce İbrahim Selim'in programına konuk olan güzel oyuncu meslektaşı Timothee Chalamet için "İlk izlediğimde etkilenmiştim ama sonra bendeki tüm etkisini yitirdi. Çok fazla işten oynayarak ve çok görülerek... Her yerde gördüğüm için bitti, büyüsü bozuldu. Çok tükettik" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı anda birçok projede rol alan Pınar Deniz, sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir

ALAY KONUSU OLDU

Birçok projede yer alan oyuncunun bu sözleri yeniden gündeme geldi. Twitter'da gündem olan oyuncu alay konusu olurken "Bazanızın altından Pınar Deniz çıkabilir", "Nefes al biraz" ve "Yine mi Pınar Deniz" yorumları yapıldı.

İşte Pınar Deniz için yapılan bazı yorumlar...

Aynı anda birçok projede rol alan Pınar Deniz, sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir
Aynı anda birçok projede rol alan Pınar Deniz, sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir
Aynı anda birçok projede rol alan Pınar Deniz, sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir
Aynı anda birçok projede rol alan Pınar Deniz, sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir
Aynı anda birçok projede rol alan Pınar Deniz, sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir
Aynı anda birçok projede rol alan Pınar Deniz, sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir
Aynı anda birçok projede rol alan Pınar Deniz, sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir
Aynı anda birçok projede rol alan Pınar Deniz, sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir
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İbrahim Selim, Pınar Deniz, Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aynı anda birçok projede rol alan oyuncu Pınar Deniz, dalga konusu oldu! 'Kendi ayağına sıktı' yorumları yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı anda birçok projede rol alan oyuncu Pınar Deniz, dalga konusu oldu! "Kendi ayağına sıktı" yorumları yapıldı - Son Dakika
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