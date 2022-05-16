Ayrılıkları kısa sürdü! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 8 ay sonra yeniden nikah masasına oturuyor - Son Dakika
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Ayrılıkları kısa sürdü! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 8 ay sonra yeniden nikah masasına oturuyor

16.05.2022 10:06

Geçtiğimiz sene eylül ayında 2 yıllık evliliklerini bitirerek boşanan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti yeninden evleniyor. İlk düğünlerini ihtişamlı bir şekilde yapan çift, bugün aile arasında sade bir nikah töreni yapacak.

Uzun bir süre aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliklerinde anlaşmazlıklar yaşayan ikili 10 Eylül 2021'de tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan çift, 5 ay önce yeniden barıştı.

"SADE BİR NİKAHLA EVLENİYORUZ"

İlişkilerinden sorunları çözen ve yeniden aynı evde yaşama kararı alan Ciğerci ve Çıra, mutlu ilişkilerini nikahla taçlandırma kararı aldı. İlk düğününde gösterişli gelinlikler giyerek lüks bir düğün yapan çift, bugün sade bir nikah töreniyle yeniden evlenecek. Evlilik kararıyla ilgili dün Posta'ya konuşan Selin Ciğerci, "Gökhan ile sevgililik döneminde tekrar denedik ve ikinci bir evlilik kararı aldık. Sevgilik sürecin karşılaştığımız sorunları aştık. Bu ilişkiyi tekrar resmiyete dökmeye karar verdik. Büyük bir organizasyon istemedik. Yarın (bugün) aile arasında nikahlanacağız. Nikah şahitlerimiz ise yakın dostlarımız olacak" dedi.

"ONU AFFETMEM İÇİN MANTIKLI AÇIKLAMALAR YAPTI"

Gökhan Çıra ile barıştıktan sonra konuşan Selin Ciğerci, ilişkisi için şunları söylemişti: "İlişkimizde benim de büyük çıkışlarım oldu. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız. Şu an için evlilik düşünmüyoruz, sevgili olarak devam ediyoruz. Onu affetmemin nedeni bana yaptığı mantıklı açıklamalar oldu. Ardından da sevgili olmaya karar verdik. Gökhan ile yeni bir sayfa açtık bize böyle daha heyecanlı geliyor. Şu an için evleri birleştirmeyi düşünmüyoruz. Kafamızdaki soru işaretlerinin geçmesi gerekiyor."

Kaynak: Posta

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Son Dakika Magazin Ayrılıkları kısa sürdü! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 8 ay sonra yeniden nikah masasına oturuyor - Son Dakika


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