Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi

Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek

24.03.2022 21:03
Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek

Şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, önceki akşam Kozyatağı Hayal Kahvesi Premium Sahnesi'nde konser verdi. Son dönemde cesur sahne kıyafetiyle kıyafeti ile sosyal medyayı ikiye bölen Gülşen'e sahnede destek veren Sözeri, önce ayağındaki ayakkabılarını çıkarıp ardından eteğini açarak büyük şaşkınlık yarattı.

Konser boyunca eşsiz parçaları ve muhteşem sahne performansıyla izleyenleri mest eden Ayta Sözeri, "Beyonce gibiyim! Hem ses var hem de dans" diyerek meslektaşlarına göndermede bulundu.

ARABESKİN KRALİÇELERİ VAR

Repertuarında eski albümlerdeki unutulmaz eserlere de yer veren sanatçı; "Erkeklerin egemen olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Arabeski de sahiplenmişler. Arabeskin kraliçeleri var. Bergen, Dilberay, Kamuran Akkor vardı" diyerek arabeskin ünlü kadın sanatçılarının 'damar' şarkılarını yorumladı.

Mekanı tıklım tıklım dolduran Sözeri, konser bitiminde sevenlerinin alkışlarıyla orkestrayı tekrar sahneye çağırdı. Misafirlere üç saat müzik ziyafeti sunan Sözeri, dinleyicileri duygudan duyguya sürükledi.

YORUMLAR
500
Arda Kural arabesk müzik albümü çıkarıyor! Arda Kural arabesk müzik albümü çıkarıyor! Konserden Sonra Halı Sahada Hakemlik Yaptı Konserden Sonra Halı Sahada Hakemlik Yaptı

Ayta Sözeri, Beyonce, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Fransız basını açıkladı! İste Kerem Aktürkoğlu'nun bilinmeyen hikayesi
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Takımda yeni düzenleme! Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:25 Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 21:10:18. #1.11#
SON DAKİKA: Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement