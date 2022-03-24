Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek - Son Dakika

Konser boyunca eşsiz parçaları ve muhteşem sahne performansıyla izleyenleri mest eden Ayta Sözeri, "Beyonce gibiyim! Hem ses var hem de dans" diyerek meslektaşlarına göndermede bulundu.

ARABESKİN KRALİÇELERİ VAR

Repertuarında eski albümlerdeki unutulmaz eserlere de yer veren sanatçı; "Erkeklerin egemen olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Arabeski de sahiplenmişler. Arabeskin kraliçeleri var. Bergen, Dilberay, Kamuran Akkor vardı" diyerek arabeskin ünlü kadın sanatçılarının 'damar' şarkılarını yorumladı.

Mekanı tıklım tıklım dolduran Sözeri, konser bitiminde sevenlerinin alkışlarıyla orkestrayı tekrar sahneye çağırdı. Misafirlere üç saat müzik ziyafeti sunan Sözeri, dinleyicileri duygudan duyguya sürükledi.