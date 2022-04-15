Aziz dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Dilruba, Adem'i vuracak mı? - Son Dakika
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Aziz dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Dilruba, Adem'i vuracak mı?

15.04.2022 12:07
Aziz dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Dilruba, Adem'i vuracak mı?

Show TV'nin sevilen yapımı Aziz, bir hafta verdiği aradan sonra bu akşam ekranlarda. Yeni bölümde giderek köşeye sıkışan Aziz'in ne yapacağı merak konusu olurken Dilruba'nın, Adem'e silah doğrultması izleyenleri şaşkına çeviriyor.

Azime, Dilruba'nın eve kuma girmeye çalıştığını söylerken Efnan'ın huzursuz halleri dikkat çekiyor. Aziz'in Dilruba'yı çiftliğe götürdüğünü duyunca öfkeden deliye dönen Adem, "Bu gece yarısı Dilruba'yı bana getireceksin ya da yarın bu atölye Fransız bayrağı gölgesi altında olacak!" diyerek Aziz'i tehdit ediyor. Giderek köşeye sıkışan Aziz'in ne yapacağı merak konusu olurken Dilruba, Adem'e silah doğrultarak izleyenleri şoke ediyor. Patlayan silah sesi akıllara "Dilruba, Adem'i vurdu mu?" sorusunu getiriyor.

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Aziz ile ilişkisi kopma noktasına gelen Efnan, Aziz'e kendisini affettirmeye çalışırken Pierre tarafından iyice köşeye sıkışır. Adem'in Dilruba'nın hamile olduğunu öğrenmesiyle aile içindeki tüm dengeler değişir. Bu sırada Efnan, Dilruba'nın herkesten sakladığı sırrını öğrenir ancak Dilruba'nın da elinde Efnan'ı köşeye sıkıştıracak büyük bir koz vardır. Adem'in Aziz'e zarar vereceğini öğrenen Dilruba'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. Pierre'in oynadığı son oyunla Aziz ve Efnan aşkı, bir kez daha büyük bir darbe alacaktır...

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Aziz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aziz dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Dilruba, Adem'i vuracak mı? - Son Dakika


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