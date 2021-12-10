Aziz dizisinde bugün: Dilruba, Adem ile evlenecek mi?

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz 5. Bölümünde; Aziz'in atölyeyi açması hür yaşamak isteyenlere umut olurken, karşı cephede derin bir korku yaratır. Her şeye rağmen hayallerinin peşinden giden Aziz, yoluna taş koyanlara karşı beklenmedik bir hamle yapar. Dilruba ve Adem cephesinde sular bir türlü durulmaz. Efnan'ın bildiği sırra ulaşmak isteyen Pierre, ona Aziz'in aşkını vaat eden şaşırtıcı bir teklif sunar. Ümitleri yeşeren Efnan, Aziz'in kalbini kazanabilecek mi yoksa er ya da geç bu sevdadan vaz mı geçecektir…

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 6. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Adem, Dilruba'yı kendisiyle evlenmesi için zorlarken Efnan, Aziz ile Dilruba'yı gördükten sonra Hatice Ana ile vedalaşarak gitmeye karar veriyor. Dilruba, Galip Bey'e düğünün gerçekleşmeyeceğini söylerken Aziz, Dilruba'ya verdiği kuşun kafesini boş görünce panikle harekete geçiyor. Dilruba'yı Adem'in yanında gelinlikle gören Aziz büyük bir şok yaşarken "Dilruba, Adem ile evlenecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.