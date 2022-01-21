Aziz yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek! Efnan ve Aziz evleniyor!

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 10. yeni bölümüyle 21 Ocak Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Aziz'in yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

AZİZ'İN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Türklerin azimli direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken, Aziz Türk milletini arkasına alarak pes etmeyeceklerini gösterir. Türklerin bu kararlı ve cesur duruşu üzerine Pierre bütün gücünü kullanmaya karar verir.

Tüm bunlar yaşanırken Aziz sadece Efnan'ın sevgisiyle nefes almaktadır. Ancak bu durumu hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz ile olan geçmişiyle yaralamak ister. Aziz çetin bir mücadelenin içindeyken Efnan'a olan aşkının bir kez daha sınandığına tanık olacağız.