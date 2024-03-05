Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? 4. Bölüm

Hazal Kaya'nın Bayılma Hastalığı

Hazal Kaya'nın bir televizyon programında bayılma hastalığı olduğunu açıkladığı belirtildi. Kaya, yüksek bir binaya baktığında bayıldığını ve bunu test etmek için bir binanın tepesine çıktığını söyledi. Ayrıca, Kaya, Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakterinin bayılmasına gönderme yaparak 'Nihal'in laneti geldi, bayılma hastası oldum' dedi.