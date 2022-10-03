Bu arada Ertan da bos¸ durmayacak Pavel'in gerc¸ek yu¨zu¨nu¨ ortaya c¸ıkarmak ic¸in planlarını ortaya koyacaktır.

Nina'nın go¨lgesi bile Su¨leyman'ın aklını bas¸ından alır. Su¨leyman yas¸anan her s¸eye ragˆmen, Nina'ya ulas¸mak ic¸in Elena'nın evine kadar gider.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Balkan Ninnisi... JOVANKA İLE ERTAN AYRILIYOR MU? - Son Dakika

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