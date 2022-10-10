Balkan Ninnisi... SÜLEYMAN KENDİSİNDEN SAKLANAN MEKTUPLARI ÖĞRENİR! - Son Dakika
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Balkan Ninnisi... SÜLEYMAN KENDİSİNDEN SAKLANAN MEKTUPLARI ÖĞRENİR!

10.10.2022 10:35
Balkan Ninnisi... SÜLEYMAN KENDİSİNDEN SAKLANAN MEKTUPLARI ÖĞRENİR!

TRT 1’in yaz sezonunda ekrana getireceği, uzun yıllar sonra yurtdışında çekilen en iddialı yapımlardan biri olan “Balkan Ninnisi”nin 15. bölümü, 11 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Balkan Ninnisi'nin 15. bölümünde neler olacak:

Nina'yla ilgili gerçeklerin peşine düşen Süleyman, Neriman ve Elena'nın sakladığı mektupları öğrenir.

Neriman'ın, Süleyman tarafından bağışlanmak için tek bir şansı vardır:

Süleyman'ın gerçekleri öğrenmek için Nina'ya yazacağı mektubu, onu bulup iletecektir.

Çaresiz kalan Neriman, abisi için her şeyi göze alır ve Elena'nın kapısını çalıp yardım ister.

Diğer yandan Jovanka ve Ertan, aşk acısı çekerken, onları barıştırmak için elinden geleni yapan Daniel ve Güldaniye Hala, amaçlarına ulaşabilecek mi?

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Kaynak: Magazinkolik

Balkan Ninnisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Balkan Ninnisi... SÜLEYMAN KENDİSİNDEN SAKLANAN MEKTUPLARI ÖĞRENİR! - Son Dakika

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