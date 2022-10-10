Balkan Ninnisi... SÜLEYMAN KENDİSİNDEN SAKLANAN MEKTUPLARI ÖĞRENİR!

Balkan Ninnisi'nin 15. bölümünde neler olacak:

Nina'yla ilgili gerçeklerin peşine düşen Süleyman, Neriman ve Elena'nın sakladığı mektupları öğrenir.

Neriman'ın, Süleyman tarafından bağışlanmak için tek bir şansı vardır:

Süleyman'ın gerçekleri öğrenmek için Nina'ya yazacağı mektubu, onu bulup iletecektir.

Çaresiz kalan Neriman, abisi için her şeyi göze alır ve Elena'nın kapısını çalıp yardım ister.

Diğer yandan Jovanka ve Ertan, aşk acısı çekerken, onları barıştırmak için elinden geleni yapan Daniel ve Güldaniye Hala, amaçlarına ulaşabilecek mi?