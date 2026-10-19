Barbara Palvin doğumdan 6 hafta sonra Victoria’s Secret podyumunda

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, eşi Dylan Sprouse ile ilk çocuklarını kucaklarına aldıktan yaklaşık altı hafta sonra Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıktı. Los Angeles’ta düzenlenen gösteride yürüyen 33 yaşındaki model, pembe tonlardaki kıyafetiyle dikkat çekti.

İLK ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALDILAR

Palvin ve oyuncu Dylan Sprouse, ilk çocuklarının dünyaya geldiğini eylül ayında duyurmuştu. Doğumdan kısa süre sonra podyuma dönen model, defile öncesinde yaşadığı sürecin kendisi için yoğun geçtiğini anlattı.

DOĞUMDAN ALTI HAFTA SONRA PODYUMDA

Victoria’s Secret defilesinde transparan detaylı pembe bir elbise ve iç çamaşırıyla yürüyen Palvin’e eşi Dylan Sprouse da salondan destek verdi. Modelin doğumdan yaklaşık altı hafta sonra podyuma çıkması, defilenin öne çıkan anları arasında yer aldı.