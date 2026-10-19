Barbara Palvin doğumdan 6 hafta sonra Victoria’s Secret podyumunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Barbara Palvin doğumdan 6 hafta sonra Victoria’s Secret podyumunda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barbara Palvin doğumdan 6 hafta sonra Victoria’s Secret podyumunda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü manken Barbara Palvin, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten yaklaşık altı hafta sonra Victoria’s Secret defilesinde podyuma döndü.

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, eşi Dylan Sprouse ile ilk çocuklarını kucaklarına aldıktan yaklaşık altı hafta sonra Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıktı. Los Angeles’ta düzenlenen gösteride yürüyen 33 yaşındaki model, pembe tonlardaki kıyafetiyle dikkat çekti.

<a class='keyword-sd' href='/barbara-palvin-2/' title='Barbara Palvin'>Barbara Palvin</a> doğumdan 6 hafta sonra Victoria’s Secret podyumunda

İLK ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALDILAR

Palvin ve oyuncu Dylan Sprouse, ilk çocuklarının dünyaya geldiğini eylül ayında duyurmuştu. Doğumdan kısa süre sonra podyuma dönen model, defile öncesinde yaşadığı sürecin kendisi için yoğun geçtiğini anlattı.

Barbara Palvin doğumdan 6 hafta sonra Victoria’s Secret podyumunda

DOĞUMDAN ALTI HAFTA SONRA PODYUMDA

Victoria’s Secret defilesinde transparan detaylı pembe bir elbise ve iç çamaşırıyla yürüyen Palvin’e eşi Dylan Sprouse da salondan destek verdi. Modelin doğumdan yaklaşık altı hafta sonra podyuma çıkması, defilenin öne çıkan anları arasında yer aldı.

Barbara Palvin doğumdan 6 hafta sonra Victoria’s Secret podyumunda
Barbara Palvin doğumdan 6 hafta sonra Victoria’s Secret podyumunda
Victoria's SecretBarbara PalvinBarbara PalvinAuto OlaysızMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada’da Wainwright Askeri Üssü’nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Yağmacılara tek başına meydan okudu Yağmacılara tek başına meydan okudu
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:47
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:25
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:01:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Barbara Palvin doğumdan 6 hafta sonra Victoria’s Secret podyumunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei