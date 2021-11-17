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Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı - Son Dakika

Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı

17.11.2021 11:54

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evli olan stilist Başak Dizer'in hamile olduğu öne sürülmüştü. Daha önce hakkında çıkan hamilelik iddialarını jet hızıyla yalanlayan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu doğruladı.

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Zaman zaman hamile olduğu haberleriyle gündeme gelen ve bu haberleri yalanlayan Başak Dizer'den bu kez beklenmeyen bir açıklama geldi.

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

Başak Dizer, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı. Başarılı stilist,"Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi. Anne adayı, bebeğin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi
Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi
Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı
Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı

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Son Dakika Magazin Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı - Son Dakika Magazin


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