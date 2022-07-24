Belediye Başkanı Altın nikah kıydı - Son Dakika
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Belediye Başkanı Altın nikah kıydı

24.07.2022 17:14
Belediye Başkanı Altın nikah kıydı

Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Öğreten çiftinin nikanı kıydı.

Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Öğreten çiftinin nikanı kıydı.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, MHP İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten'in en küçük oğlu Zahir Öğreten'in nikahını kıyarak çiçeği burnunda çifte mutluluklar diledi. MHP İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten'in evinin bahçesinde yapılan nikah töreninde Zahir ve Fatma Öğreten çifti, bir ömür boyu mutluğuna imza attılar.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, Zahir ve Fatma Öğreten'in nikahını kıydıktan sonra evlilik cüzdanı Fatma Öğreten'e verdi.

Gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Altın, "Birbirine sevgiyle, saygıyla bağlı olan çiftlerin mutlulukları daim olurmuş. Ben en kötü gününüzün böyle mutluluk dolu olmasını temenni ediyorum. Hayırlı evlatlar yetiştirin. Bu evliliğinizin ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için ve sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin. Bir yastıkta kocayın" dedi. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Cengiz Altın, Malazgirt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Belediye Başkanı Altın nikah kıydı - Son Dakika

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