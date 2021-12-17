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Ben Affleck, Jennifer Garner ile evliliği için "tuzak gibiydi" dedi, Jennifer Lopez sinirlendi - Son Dakika

Ben Affleck, Jennifer Garner ile evliliği için "tuzak gibiydi" dedi, Jennifer Lopez sinirlendi

17.12.2021 17:10
Ben Affleck, Jennifer Garner ile evliliği için "tuzak gibiydi" dedi, Jennifer Lopez sinirlendi

Ben Affleck, katıldığı bir programda Jennifer Garner ile evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Affleck, 13 yıl süren evliliği için "tuzağa düşmüş gibi hissediyordum" diyince, sadece sosyal medyadan sert eleştirilerin hedefi olmadı, aynı zamanda Jennifer Lopez'i de sinirlendirdi.

17 yıl sonra Hollywood'un unutulmaz çifti yeniden bir araya geldi. "Bennifer", 17 yıllık ayrlığa son verdi ama Affleck'in yaptığı son açıklamalar tepki çekerken, sevgilisi JLo'yu da kızdırdı.

Howard Stern'e konuk olan Ben Affleck, Garner ile evliliği hakkında konuştu ve "2015'te ayrılmasaydık muhtemelen hala içiyor olurdum" dedi.

Affleck, Stern'e "İçmeye başlamamın bir nedeni de buydu. Çünkü tuzağa düştüm."

ÇOCUKLARIM YÜZÜNDEN GİDEMEDİM VE İÇTİM

Jennifer Garner ve Ben Affleck, 10. yıl dönümlerinden bir gün sonra ayrıldıklarını açıkladı ve boşanma davası açmaları neredeyse iki yıl sürdü.

Affleck, kendisinin ve Garner'ın ailelerini bir arada tutmak için mücadele ettiğini de söyledi: "Sevdiğim ve saygı duyduğum ama artık evli kalmamam gereken biriyle yürümeyen bir evliliğimiz oldu. Nihayetinde denedik. Denedik, çünkü çocuklarımız vardı."

Akademi Ödüllü oyuncu, alkol bağımlılığıyla mücadelesi hakkında da açıklamalarda yaptı: "Çocuklarım yüzünden gidemedim ama mutlu değildim. Yaptığım şey, bir şişe viski içip kanepede uyuyakalmaktı ve bunun çözüm olmadığı ortaya çıktı."

SOSYAL MEDYADA YERDEN YERE VURULDU

Affleck'in açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir kullanıcı Affleck'in bağımlılığı için Garner'ı suçladığını yazarken, başka bir kullanıcı da "Ben Affleck ve Jennifer Garner 2015'te ayrıldı ve Garner 2018'de onu rehabilitasyona götürürken görüldü. Onu suçlama" yazdı.

Bir Twitter kullanıcısı şunları söyledi: "İçki sorununun senden kaynaklandığını kabul edemiyorsan, yine de bir içki sorunun var. Jennifer Garner, Ben Affleck'i içki içmeye zorlamadı, ancak onu rehabilitasyona götürerek muhtemelen hayatını kurtardı."

Bir başkası da "İçki sorunu için karısını (Jennifer Garner) suçlayan Ben Affleck bana onun hakkında bilmem gereken her şeyi anlatıyor" dedi.

JENNIFER LOPEZ DE SİNİRLENDİ

Ben Affleck'e sadece sosyal medyadan tepki gelmedi. Eğlence dünyasından haberler paylaşan web sitesi Pagesix'de yer alan habere göre; çifte yakın bir kaynak, açıklamalardan Jennifer Lopez'in de üzgün olduğunu söylüyor: "Lopez sinirlendi. Onunla çıktığı için bu işin içine giriyor. Buna sürüklenmek istemiyor. Ayrıca Jennifer Garner ile de tanıştı. Onu ve Ben'in çocuklarını tanımaya çalışıyor."

Lopez'in çocukları ve Affleck'in çocukları birlikte vakit geçiriyorlar ve hatta Garner, Affleck ve Lopez, geçtiğimiz Cadılar Bayramı'nda çocuklarıyla birlikteydiler.

Ben Affleck, Jennifer Garner ile evliliği için tuzak gibiydi dedi, Jennifer Lopez sinirlendi
Ben Affleck, Jennifer Garner ile evliliği için tuzak gibiydi dedi, Jennifer Lopez sinirlendi
Ben Affleck, Jennifer Garner ile evliliği için tuzak gibiydi dedi, Jennifer Lopez sinirlendi

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ben Affleck, Jennifer Garner ile evliliği için 'tuzak gibiydi' dedi, Jennifer Lopez sinirlendi - Son Dakika Magazin


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