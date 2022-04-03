Ben Hala Evli Bir Kadınım - Son Dakika
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Ben Hala Evli Bir Kadınım

03.04.2022 23:05
Ben Hala Evli Bir Kadınım

Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gece Etiler'de bulunan bir çorbacı çıkışı görüntülendi. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kıratlı "Çok hastayım, tiyatro oyunum vardı çıkışta da iyi gelsin diye çorba içmeye geldim. Seyircinin alkışı bana iyi gelir diye düşünmüştüm, seyircim beni az da olsa iyileştirdi." dedi.

Projelerinden bahseden oyuncu Burcu Kıratlı "Tiyatro devam ediyor şu an, geri dönüşler çok güzel memnunuz. Bir dizi projem olabilir, bakalım eğer olursa televizyona olacak bir proje." dedi.

10 SENELİK ARKADAŞIM

Geçtiğimiz günlerde adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasını hatırlatan muhabirlere "Nail benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz, ben hala evli bir kadınım arkadaşlar. Böyle bir şey asla yapmam, böyle soru sormayın lütfen çok ayıp. Sonuçta hala boşanmadım, ben asla böyle bir şeyi yapmam." dedi.

Muhabirlerin "Sinan Bey de baba olma isteğini askıya aldığını söylemişti, tekrardan bir barışma olur mu?" sorusuna ise "Benimle birlikte olamayacağına göre böyle bir şey demesi gayet normal." diyerek cevap verdi.

Ben Hala Evli Bir Kadınım
Ben Hala Evli Bir Kadınım

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Burcu Kıratlı, Tiyatro, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ben Hala Evli Bir Kadınım - Son Dakika


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