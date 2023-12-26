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Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı - Son Dakika
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Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı

Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Kadın ve Kusursuz Kiracı gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren bir oyuncudur. Arak dizisindeki rolü için 4 saat süren makyajla 25 yaş yaşlandırıldı. Oyuncuya yüz, el ve boyun makyajı yapılarak peruk takıldı. Bennu Yıldırımlar'ın yaşlandırılmış hali hayranlarını şaşırttı.

26.12.2023 - 13:03,  Güncelleme: 14:04
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Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Kadın ve Kusursuz Kiracı gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Bennu Yıldırımlar, Arak dizisindeki rolü için makyajla 25 yaş yaşlandırıldı.

MAKYAJI 4 SAAT SÜRDÜ

İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in başrolünü paylaştığı Arak dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bennu Yıldırımlar, dizide Sema Sultan karakterini oynuyor. Usta oyuncu, rolü için 4 saat süren makyajla 25 yaş büyütüldü. Oyuncuya yüz, el ve boyun makyajı yapılarak peruk takıldı. Oyuncunun yaşlandırılmış halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti.

Öykü Karayel, İlker Kaleli, Bennu Yıldırımlar, Mehmet Özgür, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Furkan Kalabalık ve Demircan Kaçel'in başrolünde yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Arak, Zeynep ve Kara'nın hikayesini anlatıyor.

Bennu Yıldırımlar, Arak dizisindeki rolü için makyajla 25 yaş yaşlandırıldı
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisindeki rolü için makyajla 25 yaş yaşlandırıldı
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisindeki rolü için makyajla 25 yaş yaşlandırıldı
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisindeki rolü için makyajla 25 yaş yaşlandırıldı
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisindeki rolü için makyajla 25 yaş yaşlandırıldı
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisindeki rolü için makyajla 25 yaş yaşlandırıldı
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisindeki rolü için makyajla 25 yaş yaşlandırıldı
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
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Bennu Yıldırımlar, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı - Son Dakika
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