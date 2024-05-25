Bennu Yıldırımlar, Bahar dizisinin kadrosuna dahil oldu

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Gördüğü tedavi sonrası yaşadığı değişime kendi de inanmıyor

Demet Evgar, Buğra Gülsoy,, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan'ın başrollerinde yer aldığı Show TV ekranlarının iddialı dizisi Bahar, her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar, iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu.

AVUKAT AYHAN GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bennu Yıldırımlar Ayça Üzüm'ün yazdığı diziye avukat Ayhan Liberte karakteriyle dahil olacak. Kendisini aldatan eşinden boşanmak isteyen Bahar ile Ayhan Liberte'nin yolları kesişecek. Dizi, yeni bölümüyle 11 Haziran Salı günü sezon finali yapacak.

Bennu Yıldırımlar son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu'nda rol almıştı.