Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir

İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Amanda Holden, Heart Radyo'daki programında kendisine tıpatıp benzeyen bir kadınla karşılaştı. "İngiltere'nin bir numaralı Amanda Holden benzeri" olarak tanıtılan Eve Bannerman, canlı yayında Amanda'yla yüz yüze geldi. Program sunucusu Jamie Theakston'ın sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan Amanda, stüdyodaki kahkahalar arasında esprili bir çıkış yaptı, "Hep iki tane Amanda'ya ihtiyaç duyduğumu söylerim. Seni eşimle hafta sonu tatile bile gönderebilirim, o bile farkı anlayamaz."

Amanda, benzerinin kendisinden genç görünmesine gönderme yaparak, "Sen benden gençsin, bu da benim için iltifat!" dedi. Bannerman , ise ilk kez böyle bir benzerlik sürpriziyle kamuoyunun karşısına çıktığını söyledi.