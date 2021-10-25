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Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı - Son Dakika

Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı

25.10.2021 10:50

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleşen düğünde sahne aldı. Şarkıcı, türkülerini arka arkaya okurken birden havaya dolarlar atılmaya başladı. Dolarları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen şarkıcı, "Kurdan haberiniz yok galiba. Allah daha çok versin de biraz fazla atılmadı mı?" dedi.

Şarkılarıyla yıllara damga vuran ünlü sanatçı Berdan Mardini, önceki akşam bir otelde yapılan düğünde sahneye çıktı. Söylediği şarkılarla dinleyenleri mest eden Mardini'ye dolar yağdı.

"DOLARIN KURUNDAN HABERİNİZ YOK GALİBA"

Sahne aldığı süre boyunca dolarların havadan eksik olmadığı düğünde sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Doların artmasına dikkat çeken sanatçı, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" diyerek, gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.

Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolarlar hava uçuştu
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolarlar hava uçuştu
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı

Berdan Mardini, dolar, Mevla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı - Son Dakika
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