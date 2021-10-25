Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı

Üzerine atılan dolarlara Berdan Mardini bile şaşırdı! Verdiği tepki olay oldu

Şarkılarıyla yıllara damga vuran ünlü sanatçı Berdan Mardini, önceki akşam bir otelde yapılan düğünde sahneye çıktı. Söylediği şarkılarla dinleyenleri mest eden Mardini'ye dolar yağdı.

"DOLARIN KURUNDAN HABERİNİZ YOK GALİBA"

Sahne aldığı süre boyunca dolarların havadan eksik olmadığı düğünde sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Doların artmasına dikkat çeken sanatçı, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" diyerek, gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.