Beste Açar'dan Açıklama Geldi

2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın 48 yaşındaki kızı Beste Açar, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrıldı. Sıkıntılı bir ayrılık sürecinden geçen Açar, 2 aydır Evren Bölek ile aşk yaşıyor. İki gün önce sevgilisinden evlilik teklifi alan Açar, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Budapeşte'de evlenecek çiftin mutluluğuna Evren Bölek'in eski eşi Ece Taşkın gölge düşürdü. Taşkın, Beste Açar'ın hamile olduğunu ama eski kocasının çocuk sahibi olmadığını öne sürdü.

Bu iddiaların ardından Beste Açar ve Evren Bölek'in avukatı yazılı bir açıklama yaparak, bu iddiaları yalanladı.

İşte o açıklama: