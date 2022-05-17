Beste Açar'dan Açıklama Geldi - Son Dakika
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Beste Açar'dan Açıklama Geldi

17.05.2022 20:49
Beste Açar'dan Açıklama Geldi

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, işadamı sevgilisi Evren Bölek'le 23 Temmuz'da Budapeşte'de evleniyor. Bu haberin ardından Bölek'in eski eşi bazı iddialarda bulunmuştu. Beste Açar ve Evren Bölek'in avukatı da yazılı bir açıklama ile iddiaları yalanladı.

2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın 48 yaşındaki kızı Beste Açar, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrıldı. Sıkıntılı bir ayrılık sürecinden geçen Açar, 2 aydır Evren Bölek ile aşk yaşıyor. İki gün önce sevgilisinden evlilik teklifi alan Açar, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Budapeşte'de evlenecek çiftin mutluluğuna Evren Bölek'in eski eşi Ece Taşkın gölge düşürdü. Taşkın, Beste Açar'ın hamile olduğunu ama eski kocasının çocuk sahibi olmadığını öne sürdü.

Bu iddiaların ardından Beste Açar ve Evren Bölek'in avukatı yazılı bir açıklama yaparak, bu iddiaları yalanladı.

İşte o açıklama:

Beste Açar'dan Açıklama Geldi
Beste Açar'dan Açıklama Geldi

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Beste Açar kimdir? Evren Bölek'le birlikte olan Beste Açar kaç yaşında, evli mi? Beste Açar kimdir? Evren Bölek'le birlikte olan Beste Açar kaç yaşında, evli mi? Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor! Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor!
Kaynak: Snob Magazin

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