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Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış - Son Dakika

Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış

07.10.2021 16:51

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan ünlü şef Özlem Mekik, erkeklerin kendisine bakmaması için 36 bedenden 44 bedene çıktığı ve her gün aynı kıyafeti giyerek işe gittiği günleri anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu ünlü sunucu ve şef Özlem Mekik oldu. İşletmeciliğini yaptığı restoranından bahseden Mekik, yıllarca neden aynı kıyafeti giyerek işe gittiğinden de bahsetti.

"KİMSE BANA BAKMASIN DİYE 36 BEDENDEN 44 BEDENE ÇIKTIM"

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Kimse sana bakmasın diye 36 bedenden 44 bedene kadar çıkmışsın" demesi üzerine yaşadıklarını anlatan Mekik, "Kimse bana bakmasın diye her gün aynı kıyafeti giyerek işe gittim. Her gün siyah bir tayt ve siyah bir bluz giydim. Çok güzel paralar kazandım ama harcayacak bir yerim yoktu. Çünkü çalışmaktan hiç vaktim olmadı. 36 beden giyerken kendimi 44 bedene çıkardım. Bunu da kimse bana bakmasın, sadece işimi yapayım diye yaptım" dedi.

Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış

"2013'TEN SONRA MAKYAJ YAPMAYA BAŞLADIM"

"Kendime aşkı hak görmedim" diyen Mekik, sözlerine şöyle devam etti: "2013'ten sonra anladım ki benim bir hayatım var ve bu hayata dönmek zorundasın dedim. Makyaj yapmaya başladım, kıyafetim düzenimi değiştirdim. Ama 44 bedene çıkmış ve güzelliğim gitmişti artık. Aileme obezite ameliyatı geçirmek istediğimi söyledim ama kabul etmediler ben de sormadan gidip oldum. 10 yıl boyunca içimdeki dişiyi öldürmüşüm çünkü bir erkek işi yapıyordum."

Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış
Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış
Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış

Youtube, Makyaj, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • ARZU MUTLU: ne yani 44 bedene erkekler bakmıyormuymuş ne saçma bende 44 bedenim gayette güzel hissediyorum kendimi Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış - Son Dakika
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