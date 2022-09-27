Nikah Masasına Oturdular! Sözleri Şaşırttı - Son Dakika
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Nikah Masasına Oturdular! Sözleri Şaşırttı

27.09.2022 16:14
Nikah Masasına Oturdular! Sözleri Şaşırttı

'Bir Deli Rüzgar', 'O Hayat Benim', 'Payitaht Abdülhamid' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi yapımlardan tanıdığımız oyuncu Meriç Özkaya, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Asude Atik ile hayatını birleştirdi. Özkaya, nikah sonrası ilginç bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Bayram' karakterine hayat veren Meriç Özkaya ile bir süredir aşk yaşadığı Asude Atik, Kadıköy'de düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' dedi.

Nikah Masasına Oturdular! Sözleri Şaşırttı

'BEN EVLENMEM' DEMEYİN!

Oyuncu, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Özkaya, düğün fotolarının altına, "25.09.2022... Arkadaşlar 'ben evlenmem' demeyin. Şekil A da görüldüğü gibi... Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler" notunu düştü.

41 yaşındaki Meriç Özkaya'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Kaynak: Snob Magazin

Meriç Özkaya, Asude Atik, Kadıköy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nikah Masasına Oturdular! Sözleri Şaşırttı - Son Dakika

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