Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı

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Haftalarca bir dakika bile süre vermediğine pişman oldu

Sev Yeter, İsyankar, Katma Değer Şaban, Yaralı ve Kayıp Kızlar gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Eray Özbal, şu sıralar son haliyle gündemde... 1957 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen ve genelde kötü rollerde hatırladığımız Özbal'ın şimdiki hali görenleri şaşırtıyor.

"ZAMAN İNSANI DEĞİŞTİRİYOR"

Yeşilçam yıldızının son halini görenler "Zaman insanı değiştiriyor", "Başka bir yerde görsem tanımam", "Görünce tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Eray Özbal'ın son hali;