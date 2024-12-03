Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı

Geniş Video İzle

Yeşilçam sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan Eray Özbal'ın değişimini görenler ''Başka bir yerde görsem tanımam'' demekten kendini alamıyor.

03.12.2024 16:20  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sev Yeter, İsyankar, Katma Değer Şaban, Yaralı ve Kayıp Kızlar gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Eray Özbal, şu sıralar son haliyle gündemde... 1957 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen ve genelde kötü rollerde hatırladığımız Özbal'ın şimdiki hali görenleri şaşırtıyor.

"ZAMAN İNSANI DEĞİŞTİRİYOR"

Yeşilçam yıldızının son halini görenler "Zaman insanı değiştiriyor", "Başka bir yerde görsem tanımam", "Görünce tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Eray Özbal'ın son hali;

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı

Kültür Sanat, Eray Özbal, Son Hali, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunuss Bayern:
    Eee herkes gelip geçecek bu dünyadan gün gelecek erdoanda o mezara girecek hemde ske ske 6 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    önemli sanki 0 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Murat salahlı da olmasa bu ünlülerin vay haline tebrikler kardeş 0 0 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    hesap döner sap doner 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:39 Türkiye’nin En Acı Biberi Samandağ Biberi Hasat İçin Gün Sayıyor Türkiye'nin En Acı Biberi Samandağ Biberi Hasat İçin Gün Sayıyor
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 17:01:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.