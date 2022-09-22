Yılmaz Morgül Ağaç Adam Oldu! - Son Dakika
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Yılmaz Morgül Ağaç Adam Oldu!

22.09.2022 21:33
Yılmaz Morgül Ağaç Adam Oldu!

Bir ödül töreninde gecesinde ödül alan Yılmaz Morgül, doğaya dikkat çekmek için ağaç adam olarak sahneye çıktı.

Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Yılmaz Morgül, International New World Awards ödül treninde doğaya dikkat çekti. Morgül, ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla sahneye çıktı.

Morgül, sahnede şöyle konuştu: Dünya bugün hiç istemediğimiz iklim noktasına ulaşmıştır. Seller, felaketler ve tsunamiler arttı. Bu uyarıları dikkate almadığımız için neredeyse hep maske takıp dolaşacağımız bir zamana geldik. Biz insanoğlu kendi ellerimizle bu hale getirdik. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız.

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Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu
Kaynak: Snob Magazin

Yılmaz Morgül, New World, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılmaz Morgül Ağaç Adam Oldu! - Son Dakika

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