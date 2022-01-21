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Bir Zamanlar Çukurova 120. son bölüme Saniye ve Gülten'in ölümü damga vurdu! - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova 120. son bölüme Saniye ve Gülten'in ölümü damga vurdu!

21.01.2022 12:48
Bir Zamanlar Çukurova 120. son bölüme Saniye ve Gülten'in ölümü damga vurdu!

İki haftalık aranın ardından seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 20 Ocak tarihli son bölümünde nikah öncesi Züleyha'nın gerçekte Mehmet'in kim olduğunu öğrenmesi dikkat çekerken, dizinin final anında Saniye ve Gülten'in ölümü ise ekranlara damga vurdu.

ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 20 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak'ın memleketi Çukurova'ya dönmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Mehmet ile evlenmek üzere olan Züleyha'nın tüm gerçekleri öğrenmesi haftanın en çok konuşulan konularından oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 120. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.

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Bir Zamanlar Çukurova, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova 120. son bölüme Saniye ve Gülten'in ölümü damga vurdu! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bir Zamanlar Çukurova 120. son bölüme Saniye ve Gülten'in ölümü damga vurdu! - Son Dakika
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