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Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek? - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?

03.02.2022 15:03

Bir Zamanlar Çukurova 122.Bölümüyle bugün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Züleyha, Çolak'a karşı tutumuyla Çukurova halkının takdirini kazansa da, durum tersine dönebilir.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı bir Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'yı zor günler bekliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Fikret, Abdülkadir'i kaçırıyor

Fikret, Lütfiye ve Züleyha'yı atlatmayı başarıp Abdülkadir'in peşine düşer ve onu kaçırıp bir orman kulübesine götürür. Abdülkadir, Fikret'in elinden kurtulamayacağını anlayınca yalanlar uydurup yalvarmaya başlar. Abdülkadir'in sözlerine kulak asmayan Fikret, intikam için farklı bir yol seçer.

Çolak, Züleyha'ya karşı taktik değiştiriyor

Huğların talan edildiğini öğrenen Züleyha, Çolak'ın karşısına çıkıp hesap sorar. Züleyha'nın cesareti Çukurova'da takdir toplarken, Çolak, Züleyha'yı yıldıramayacağını anlayınca taktik değiştirir. Fikret ve Hakan huğlarda yardım dağıtırken Özhan da adamlarıyla gelip herkesi şaşırtan bir hamle yapar.

Çukurova'da Züleyha için zor günler yaklaşıyor

Hakan'la ilişkisini noktalayan Züleyha, oldukça zor günler geçirmektedir. Çolak'ın hedefi haline gelen Züleyha'yı bekleyen bir diğer tehlike ise Vahap'tır. Başına buyruk hareketleri yüzünden Abdülkadir'le de arası açılan Vahap'ın Züleyha'ya olan saplantısı korkunç boyutlara varacaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova, Hilal Altınbilek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek? - Son Dakika
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