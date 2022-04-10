Birkan'la Çok Mutluyuz - Son Dakika
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Birkan'la Çok Mutluyuz

10.04.2022 22:18
Birkan'la Çok Mutluyuz

Son dönemin başarılı oyuncusu Birkan Sokullu ve cemiyet hayatının  önde gelen isimlerinden Eda Gürkaynak'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Mutlu çift önceki gün Nişantaşı'nda bir mekanda objektiflere yansıdı.

Yaklaşık 3 yıldır ilişkilerine devam eden çift mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birkan Sokullu "Her şey yolunda . Bugün hava güzel . Eda ile birlikte hem kafa dağıtalım hem de arkadaşlarımızı görelim istedik"dedi. Muhabirlerin tatil yapacak mısınız sorusuna başarılı oyuncu "Evet fırsat bulursak kısa bir tatil yapmak istiyoruz çünkü bayağı yorucu geçiyor " dedi. Muhabirlerin Eda Hanım yoğun temponuzdan şikayetçi mi sorusuna Eda Gürkaynak araya girerek "Hayır, hiç şikayetçi değilim ama kısa bir tatil de fena olmaz" dedi.

Eda Gürkaynak geçtiğimiz günlerde yeme bozukluğu olduğunu, depresyone girdiğini, ilk işinde kendini yetersiz hissettiğini, kız arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını itiraf etmişti. Muhabirlerin bu açıklamaları hatırlatarak "Neler yaşadınız? " sorusuna Gürkaynak " Herkesin yaşadığı şeylerdi. Zaten anlatmaya kalksam ayrı bir program yapmamız gerekir. Her şeyin dışarıdan gözüktüğü gibi tozpembe olmadığını belirtmek istemiştim." diyerek cevap verdi.

Birkan'la Çok Mutluyuz
Birkan'la Çok Mutluyuz
Birkan'la Çok Mutluyuz

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Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Birkan'la Çok Mutluyuz - Son Dakika


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