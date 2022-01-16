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Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim - Son Dakika

Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim

16.01.2022 16:53

Ünlü popçu Sedar Ortaç geçtiğimiz akşam sevenleriyle konserde bir araya geldi. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, dikkat çeken itiraflarda bulundu. Ortaç, "2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. şimdi tertemiz pamuk gibi sahneye çıkacağım" diye konuştu.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç önceki akşam Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da muhteşem bir geceye imza attı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç; "2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz pamuk gibi sahneye çıkacağım" dedi.

"KAZANDIĞIM HER ŞEYİ PAYLAŞACAĞIM"

Röportajın devamında, bundan sonraki planlarınız neler olacak sorusuna ise, "Bundan sonra kazandığım her şeyi tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım" şeklinde yanıtladı.

"ANNEMİ DİNLEMEDİM ALLAH BELAMI VERDİ"

Sahneye beyaz bir ceketle çıkan Serdar Ortaç; "Annem sarışından hayır gelmez demişti. Eşim de sarışın oldu, sevgilim de sarışın oldu. Annemi dinlemedim Allah belamı verdi" sözlerini dile getirdikten sonra "Karabiberim" şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

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Serdar Ortaç, Mevla, Türk, 1453, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim - Son Dakika
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