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Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı - Son Dakika

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı

13.02.2022 15:40

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı öne sürülmüştü. Alişan ve Buse Varol, boşanma iddialarına paylaştıkları fotoğrafla yalanladı.

Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirmişti. Oğulları Burak'ın doğum gününde biraya gelen çiftten sürpriz paylaşım geldi.

BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ

Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı kutlayan Alişan-Buse çifti, oğulları Burak'ın partisinde mutluluk pozları verdi. Ünlü çift bu paylaşımla iddialara son noktayı koydu.

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla tartışmalara son noktayı koydu

"KRİZ YOK"

Öte yandan Buse Varol, Takvim'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz. Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz" dedi.

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla tartışmalara son noktayı koydu
Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla tartışmalara son noktayı koydu
Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
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Buse Varol, Alişan, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı - Son Dakika
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