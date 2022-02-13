Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirmişti. Oğulları Burak'ın doğum gününde biraya gelen çiftten sürpriz paylaşım geldi.
Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı kutlayan Alişan-Buse çifti, oğulları Burak'ın partisinde mutluluk pozları verdi. Ünlü çift bu paylaşımla iddialara son noktayı koydu.
Öte yandan Buse Varol, Takvim'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz. Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz" dedi.
Son Dakika › Magazin › Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı - Son Dakika Magazin