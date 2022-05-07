Böylesi görülmedi! Survivor sunucusu Murat Ceylan avazı çıktığı kadar bağırdı - Son Dakika
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Böylesi görülmedi! Survivor sunucusu Murat Ceylan avazı çıktığı kadar bağırdı

07.05.2022 09:21

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık heyecanı had safhadaydı. Oyun esnasında ise Adem, Ogeday ve Berkan birbirine girdi. Araya giren sunucu Murat Ceylan, kimseyi susturamayınca "Yeter" diye bağırdı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iki takım da hem dokunulmazlığı hem de iletişim oyununu kazanmak için mücadele etti. Ogeday'ın, "Bu sene herkes kalbinin ekmeğini yiyecek" sözünden başlayan tartışma, iki takım yarışmacılarını birbirine soktu.

OGEDAY'IN BİR CÜMLESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Dokunulmazlık oyunununda Ogeday ve Adem'in mücadelesinde tansiyon yükseldi. Zorlu parkurun sonucunda atışları doğru yapan Ogeday, rakibi Adem'i yenince "Bu sene herkes kalbinin ekmeğini yiyecek" diye bağırdı. Adem, "Sen de yiyeceksin merak etme herkes görecek" dedi. Sonrasında, "Tek tek hepiniz gelin merak etmeyin" deyince ortalık karıştı. Karşı takım yarışmacısı Berkan, "Niye içine konuşuyorsun sesli konuş" diyerek tartışmaya dahil oldu.

Survivor All Star'da yarışmacılar birbirine girdi! Sunucu Murat Ceylan avazı çıktığı kadar bağırdı

"ÇEREZ NİYETİNE YERİM SENİ"

Birbirini dinlemeyen iki taraf tartışmasını sürdürdü. "Çerez niyetine yerim seni" diyen Adem'e Berkan, "Hadi ya ne yiyorsun sen?" diyerek, "Sen hiç Boşnak böreği yedin mi?" dedi. Berkan'ın Adem'e, "İçine konuşuyorsun" demesi üzerine Atakan da olaya dahil olarak, "O hep içine konuşur ben konuşturacağım onu" dedi. Tartışma devam ederken Adem Avatar Atakan'ı kastederek, "Sizin komutlarınızı veren ben değilim" dedi.

Survivor All Star'da yarışmacılar birbirine girdi! Sunucu Murat Ceylan avazı çıktığı kadar bağırdı

SUNUCU AVAZI ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRDI

Sunucu Murat Ceylan'ın uyarılarına aldırış etmeyen Adem ile Ogeday tartışmaya devam edince Murat Ceylan iki tarafı da, "Yeter!" diye bağırarak susturdu.

Survivor All Star'da yarışmacılar birbirine girdi! Sunucu Murat Ceylan avazı çıktığı kadar bağırdı
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Survivor All Star, Murat Ceylan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Böylesi görülmedi! Survivor sunucusu Murat Ceylan avazı çıktığı kadar bağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Böylesi görülmedi! Survivor sunucusu Murat Ceylan avazı çıktığı kadar bağırdı - Son Dakika
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