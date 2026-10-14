Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

“Breaking Bad” dizisinde Walter White’ın oğlu Walter White Jr.’ı canlandıran RJ Mitte’nin 34 yaşındaki ölümünün ardından basın danışmanından açıklama geldi. Reuters’a konuşan danışmanı, oyuncunun yaşamına son verdiğini söyledi.

BRYAN CRANSTON’DAN VEDA MESAJI

ABD’nin Teksas eyaletinin Brownsville kentinde hayatını kaybeden Mitte’nin ardından, dizide babasını canlandıran Bryan Cranston duygusal bir mesaj paylaştı.

Mitte ile rol için seçildiği 14 yaşında tanıştığını belirten Cranston, “Kendi canına kıydığını duymak bilhassa kahredici” ifadelerini kullandı. Oyuncu, mesajını “Seni özleyeceğim evlat” sözleriyle tamamladı.

ENGELLİ OYUNCULARIN HAKLARINI SAVUNUYORDU

Canlandırdığı karakter gibi serebral palsisi bulunan Mitte, engelli bireylerin ekranlarda daha çeşitli rollerde temsil edilmesi için çalışıyordu. Cranston da veda mesajında genç oyuncunun bu alandaki çabalarını takdirle andı.

Mitte, “Breaking Bad” dışında “Hannah Montana”, “Switched at Birth” ve “Talking to Strangers” gibi yapımlarda da rol almıştı.