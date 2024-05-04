Brooke Shields, kızlarıyla hala yatakta uyuyor

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58 yaşındaki model, kocası Chris Henchy şehir dışındayken kızlarının hala yatakta kendisine eşlik ettiğini paylaştı: "Küçük kızım (Grier) 18 yaşına yeni girdi.

Biliyor musun, kocam herhangi bir iş gezisine çıktığında ya da gittiğinde falan hala benimle yatakta uyuyorlar. Hala romantik komedi izliyoruz. Onlar benim bebeklerim."

Grier ve Rowan üniversiteye gitmek üzere yuvadan ayrılmaya hazırlanırken Shields, onların gitmesi düşüncesinden kaçındığını da söyledi: "Evet, bunu düşünmekten kaçınıyorum çünkü insanlar bana 'Oh, çok rahatlayacaksın' diyecekler ve ben bunun olacağını görmüyorum."

İki çocuk annesi modelin kızlarıyla yakın ilişkisi moda konusundaki tercihlerine de yansıyor.

Geçen aralık ayında Grier, CNN Heroes kırmızı halısında annesinin 2006 yılında giydiği siyah askısız Richard Tyler elbisesini giymişti. Rowan da eylül ayında, yine seneler önce annesinin giydiği bir elbise ile bir geceye katılmıştı.