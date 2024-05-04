Brooke Shields, kızlarıyla hala yatakta uyuyor - Son Dakika
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Brooke Shields, kızlarıyla hala yatakta uyuyor

Brooke Shields, kızlarıyla hala yatakta uyuyor

58 yaşındaki model Brooke Shields, kocası şehir dışındayken kızlarının hala kendisiyle yatakta uyuduğunu paylaştı. Shields, kızlarının üniversiteye gitmek üzere yuvadan ayrılmasını düşünmekten kaçındığını söyledi. Ayrıca, kızlarıyla olan yakın ilişkisi moda tercihlerine de yansıyor.

04.05.2024 19:10
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58 yaşındaki model, kocası Chris Henchy şehir dışındayken kızlarının hala yatakta kendisine eşlik ettiğini paylaştı: "Küçük kızım (Grier) 18 yaşına yeni girdi.

Biliyor musun, kocam herhangi bir iş gezisine çıktığında ya da gittiğinde falan hala benimle yatakta uyuyorlar. Hala romantik komedi izliyoruz. Onlar benim bebeklerim."

Grier ve Rowan üniversiteye gitmek üzere yuvadan ayrılmaya hazırlanırken Shields, onların gitmesi düşüncesinden kaçındığını da söyledi: "Evet, bunu düşünmekten kaçınıyorum çünkü insanlar bana 'Oh, çok rahatlayacaksın' diyecekler ve ben bunun olacağını görmüyorum."

<a class='keyword-sd' href='/brooke-shields/' title='Brooke Shields'>Brooke Shields</a>, kızlarıyla hala yatakta uyuyor

İki çocuk annesi modelin kızlarıyla yakın ilişkisi moda konusundaki tercihlerine de yansıyor.

Brooke Shields, kızlarıyla hala yatakta uyuyor

Geçen aralık ayında Grier, CNN Heroes kırmızı halısında annesinin 2006 yılında giydiği siyah askısız Richard Tyler elbisesini giymişti. Rowan da eylül ayında, yine seneler önce annesinin giydiği bir elbise ile bir geceye katılmıştı.

Kaynak: Magazinkolik

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