Bryan Cranston’dan RJ Mitte’ye veda: Seni özleyeceğim oğlum - Son Dakika
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Bryan Cranston’dan RJ Mitte’ye veda: Seni özleyeceğim oğlum

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Bryan Cranston’dan RJ Mitte’ye veda: Seni özleyeceğim oğlum
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Breaking Bad dizisinde RJ Mitte’nin babasını canlandıran Bryan Cranston, 34 yaşında hayatını kaybeden oyuncuya “Seni özleyeceğim oğlum” sözleriyle veda etti. Cranston, birkaç hafta önce Mitte ile öğle yemeğinde buluşmak için mesajlaştıklarını da açıkladı.

Dizide Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston, ekranlardaki oğlu Walter White Jr.’a hayat veren RJ Mitte’nin ölümünün ardından duygularını paylaştı. Mitte ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayan oyuncu, yaşadığı derin üzüntüyü anlattı.

Bryan Cranston’dan RJ Mitte’ye veda: Seni özleyeceğim oğlum

HENÜZ 14 YAŞINDAYKEN TANIŞMIŞLARDI

Mitte ile rol için seçildiğinde, henüz 14 yaşındayken tanıştığını belirten Cranston, genç oyuncunun karakterini büyük bir hevesle canlandırdığını ifade etti. Serebral palsiyle yaşayan Mitte’nin yoğun çekim takvimini kararlılıkla karşıladığını söyleyen oyuncu, yıllar içinde onun gelişimine tanıklık ettiğini anlattı.

Bryan Cranston’dan RJ Mitte’ye veda: Seni özleyeceğim oğlum

Cranston, Mitte’nin dizide kazandığı deneyimi engelli oyuncuların haklarını savunmak ve engelli bireylere destek olmak için kullandığını da hatırlattı.

BİRKAÇ HAFTA ÖNCE BULUŞMAK İÇİN MESAJLAŞMIŞLAR

Paylaşımında son iletişimlerine de değinen Cranston, Mitte ile birkaç hafta önce öğle yemeği için uygun bir gün belirlemeye çalıştıklarını açıkladı. Bu buluşmanın oyuncunun geleceğini değiştirip değiştirmeyeceğini bilemeyeceğini belirten Cranston, Mitte’yi çok sevdiğini ve hem dizi boyunca hem de sonrasında onunla vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bryan Cranston, veda mesajını “Seni özleyeceğim oğlum” sözleriyle tamamladı.

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Bryan CranstonBreaking BadMagazinMitteSon Dakika

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