Bu kadar polemik bana yeter!

Okul çıkışı erkenden gelerek öğretmenlerle görüşen Alişan, yeğenlerini okuldan alması sonrası evinin yolunu tuttu. Yeni aldığı Isizu marka 800 bin TL'lik arazi aracıyla dikkat çeken Alişan, ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi.

İzzet Yıldızhan'ın "sahne adabı olmalı" çıkışı hatırlatılan Alişan, "O konuya yorum yapmayan bir ben kaldım bende eksik kalayım bence. Ben zaten öpüşmeyle ilgili çok başım ağrıdı, o yüzden bu kadarı bana yeter" diyerek gülümsedi. 'Yanlış anlaşıldığınızı düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine ise Alişan, "Yok hayır düşünmüyorum. Ben sadece kendi düşüncemi söyledim. Kimsenin kimseye karışma hakkı yok." dedi.