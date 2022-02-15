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Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü? - Son Dakika

Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?

15.02.2022 11:57
Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?

Geçtiğimiz yıllarda Kanal D'deki görevinden istifa eden ve ardından da tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın, Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le yaşadığı aşk ile magazin sayfalarından düşmedi. Aydın sevgililer günü paylaşımında ise, "Kuşu sevin, köpeği sevin! Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin" sözleriyle hedefi Emir Sarıgül'e çevirdi.

Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündem olan haber spikeri Buket Aydın, son paylaşımıyla dikkat çekti. Bir anda Kanal D'deki görevinden istifa eden ve tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü.

AŞK SORUSU SİNİRLENDİRMİŞTİ

Emir Sarıgül ile çalkantılı bir aşk yaşayan Buket Aydın, son olarak verdiği bir röportajda, "Aşk defteri yine mi kapandı?" sorusuna sinirlendi. Aydın, "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" dedi.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE MANİDAR PAYLAŞIM

Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın, "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin... Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi. Sevgi çok güzel bir şey..." diyen Aydın'ın sözleri, sosyal medyada Emir Sarıgül'e bu sözler dedirtti.

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Mustafa Sarıgül, Buket Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü? - Son Dakika
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