Bülent Özveren... EŞİNDEN ACİL KAN ÇAĞRISI! - Son Dakika
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Bülent Özveren... EŞİNDEN ACİL KAN ÇAĞRISI!

06.10.2022 02:37
Bülent Özveren... EŞİNDEN ACİL KAN ÇAĞRISI!

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan usta sunucu Bülent Özveren'in eşi Sebla Özveren'den yeni bir açıklama geldi. Özveren eşi Bülent Özveren için kan bağışı çağrısında bulundu.

Uzun yıllar TRT'de görev yapan ve Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki sunumu ile hafızalarda yer eden Bülent Özveren, 13 Eylül'de aniden rahatsızlanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımına kaldırılmıştı. Eşi Sebla Özveren, Twitter'dan acil kana ihtiyaçları olduğu bilgisini paylaştı.

Sebla Özveren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Çok acil. Eşim Bülent Özveren için kan gerekiyor. 0 RH+. Çam ve Sakura Hastanesi. Koroner yoğun bakım. İlginiz beni çok memnun edecek. Hayati önem taşıyor. 65 yaş altı ve yakında Covid-19 geçirmemiş olacak. Kan verenler lütfen bana mesaj atsın."

Sebla Özveren önceki günlerde sosyal medya hesabından eşinin son durumuyla ilgili, "Bazı Haber sitelerinde eşim Bülent Özveren'in vefat ettiği yazılmaktadır. Haber gerçek dışıdır. Kendisi halen yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bülent'in durumunu çok merak eden arkadaşlar için paylaşıyorum. Maalesef hala yoğun bakımda. Dualarınız için çok teşekkür ederim" paylaşımını yapmıştı.

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Kaynak: Magazinkolik

Şehir Hastanesi, Bülent Özveren, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Özveren... EŞİNDEN ACİL KAN ÇAĞRISI! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bülent Özveren... EŞİNDEN ACİL KAN ÇAĞRISI! - Son Dakika
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