Üye Girişi
Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı - Son Dakika

Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı

15.02.2022 07:58

Sadakatsiz'de Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, kalp krizi geçirerek diziden ayrılıyor. Sadakatsiz'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Aras ile tartışan Haluk, kalp krizi geçirerek yere yığılıyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın yer aldığı Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yarın akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde bir veda yaşanacak.

HALUK HAYATINI KAYBEDİYOR

Sadakatsiz'in yeni bölümünde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen veda edecek. Dizide Haluk'un ölmesinin ardından, Volkan şirketin başına geçiyor. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlar. Asya'nın ise bir planı vardır.

Sadakatsiz'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak Sergen, diziye veda ediyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras ve Asya evlilik kararı alıyor. Bu karar herkeste şok etkisi yaratırken Volkan, tamamen yalnız kalıyor. Ali'nin Aras'a attığı iftira Asya'yı zor bir yol ayrımına getiriyor. Derin hayatını kurtaran yabancının desteğiyle Nadir'in peşine düşüyor. Haluk Aras'ın geçmişi konusunda giderek köşeye sıkışırken, Melih ve Bahar'ın alacağı karar herkesi şaşkınlığa uğratıyor. Volkan'ın Asya'ya izlettiği gizemli bir video, Aras hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarıyor.

Sadakatsiz'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak Sergen, diziye veda ediyor
Sadakatsiz'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak Sergen, diziye veda ediyor
Sadakatsiz'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak Sergen, diziye veda ediyor
Sadakatsiz'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak Sergen, diziye veda ediyor
Sadakatsiz'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak Sergen, diziye veda ediyor
YORUMLAR
500

Caner Cindoruk, Burak Sergen, Cansu Dere, Asya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
07:58 Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı
07:54 3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı
07:53 Yarınki Kabine toplantısında gündem belli oldu! Elektrik faturaları ilk sırada yer aldı
07:48 Dolar ne kadar? Bugün euro kaç TL? Güncel döviz kuru
00:57 Baba-oğlun arasında yaşanan tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri cezaevinde
23:47 Batman'da feci kaza! Saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
23:45 Güldür Güldür'de dikkat çeken muhalefet skeci
23:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşkına çeviren emeklilik kararı! Futbol dünyası donup kaldı
23:11 Adana Demirspor Başkanı'ndan gündem olacak FETÖ iddiası: Bunları temizle Nihat başkan
22:47 Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 08:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement