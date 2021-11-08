Burcu Biricik ve eşi: "Hep istiyoruz ama vaktimiz yok"

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Nalan karakteriyle gönüllerde taht kuran Burcu Biricik, şu sıralar en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Dizideki performansıyla hayran bırakan başarılı oyuncu güzelliğiyle de dillerde. 5 yıldır Emre Yetkin'le mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncuya ne zaman anne olacağı soruldu.

BAŞARISININ SIRRINI VERDİ

İzin gününde güzel havayı değerlendirip dışarı çıktıklarını belirten oyuncu, dizideki başarılı performansının sırrını soran muhabirlere "Güzel bir ekiple, usta oyuncularla çalışıyoruz. O yüzden her şey bir tık daha kolay oluyor bizim için. Hepimiz mutluyuz. Bu da benim başarımı artırıyor" diye konuştu.

"HEP İSTİYORUZ AMA VAKTİMİZ YOK"

Muhabirlerin "Çocuk sahibi olmak istiyor musunuz" sorusunu ise Emre Yetkin yanıtladı. Yetkin, sitemkar bir cevap verdi: "Bunu hep istiyoruz ama vaktimiz yok. Dizi ve Film olmazsa bir gün düşüneceğiz."