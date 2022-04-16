Burcu Esmersoy'un Bacağına Ne Oldu? Bacağındaki İz İçin Yorum Yağdı - Son Dakika
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Burcu Esmersoy'un Bacağına Ne Oldu? Bacağındaki İz İçin Yorum Yağdı

16.04.2022 01:11
Burcu Esmersoy'un Bacağına Ne Oldu? Bacağındaki İz İçin Yorum Yağdı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un bacağındaki kızarıklık dikkat çekti. Kızarıklığı gören takipçileri ünlü sunucuyu adeta yorum yağmuruna tuttu.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafta bacak dekolteli pozuyla dikkat çekti. Ancak bacak dekoltesinden çok takipçileri bacağındaki kızarıklığı konuştu.

Bir takipçisi "Ulan biz canlı canlı göremiyoruz, sinek gitmiş kanını emmiş" esprili yorum yaparken, diğer bir takipçisi de "Güzel kız bacağını arı mı sokmuş, ne olmuş" yorumunda bulundu.

Burcu Esmersoy da bu esprili yorumlara sessiz kalmadı. Güzel sunucu tüm bu yorumlara karşılık "Ben de olsam beni ısırırdım" cevabını verdi.

Öte yandan dizinde problem olan Esmersoy'un bu rahatsızlığıyla ilgili "Tedavi mi görüyor" sorusu akıllara geldi.

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Burcu Esmersoy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy'un Bacağına Ne Oldu? Bacağındaki İz İçin Yorum Yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burcu Esmersoy'un Bacağına Ne Oldu? Bacağındaki İz İçin Yorum Yağdı - Son Dakika
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