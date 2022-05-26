Burcu Esmersoy'un 1 aylık kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Burcu Esmersoy'un 1 aylık kazancı dudak uçuklattı

26.05.2022 08:55
Burcu Esmersoy'un 1 aylık kazancı dudak uçuklattı

1 ayda 7 markayla iş birliği yapan sunucu Burcu Esmersoy, iddialara göre tüm anlaşmalardan toplamda 3 milyon 600 bin TL kazandı. Ünlü sunucunun günlük kazancının yaklaşık 116 bin TL olduğu konuşuluyor.

Takvim'de yer alan habere göre, Nazım Akmandil ile aşk yaşayan ve yaz sonu sevgilisiyle nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy'un kazancı gündem oldu. Rol aldığı reklamlar, yaptığı iş birlikleri ve sosyal medya sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Burcu Esmersoy bir ayda 7 markayla anlaştı.

1 AYDA 3 MİLYON 600 BİN TL KAZANDI

Reklam içerikli 15 saniyelik video paylaşması karşılığında 100 bin, yine reklam içerikli gönderi başına da 150 bin TL alan 46 yaşındaki sunucu, sadece mayıs ayı içerisinde sosyal medyasından beş ayrı markanın tanıtımını yaptı.

Pırlanta markasının reklamından 2 milyon, moda markasıyla yaptığı iş birliğinden de 1 milyon TL alan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan da toplam 600 bin TL kazandı.

Yani güzel sunucu, sadece mayıs ayı içerisinde toplam 3 milyon 600 bin TL'yi bu sayede cebine koymuş oldu. Ünlü sunucunun günlük kazancının yaklaşık 116 bin TL olduğu iddia edildi.

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Burcu Esmersoy, Magazin, Son Dakika

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