Burcu Özberk'in Şezlong Pozları Gündem Oldu

Oyuncu Burcu Özberk
dekoltede sınır tanımadı. Esra karakterini canlandırdığı Aşk Mantık İntikam
dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de alan Burcu Özberk, tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan Instagram
paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli beyaz mini elbisesiyle verdiği iddialı pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Şezlong pozlarıyla dikkat çeken Özberk, kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...