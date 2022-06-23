Bursa'da türkü dolu gece - Son Dakika
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Bursa'da türkü dolu gece

23.06.2022 03:21
Bursa'da türkü dolu gece

Uluslararası Bursa Festivali'nde 60.yıl coşkusu türkü dolu bir akşam ile devam etti.

Uluslararası Bursa Festivali'nde 60.yıl coşkusu türkü dolu bir akşam ile devam etti. Festivalin bu akşamki konukları Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Musa Eroğlu ile ünlü yorumcu Sevcan Orhan oldu.

Bestesi kendine ait olan "Mihriban" türküsüyle yakaladığı ünü, sesi ve müziğini yıllardır türküseverlerle paylaşan Musa Eroğlu, festivalde, Türk Halk Müziği'nin sevilen yorumcularından Sevcan Orhan'la aynı sahneyi paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Bursa Festivali'nde sahne alan ikili, Bursalılara Türkü dolu bir gece yaşattı.

Sevcan Orhan, 60 yıllık bir öykünün parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bursa'nın ilk türkü söylediği şehirlerden biri olduğunun altını çizen Orhan, "Türkünün Bursalılar için özel bir yeri var. Ben Bursa'daki konserlerimde hiç seyircisiz kalmadım. Bu yüzden de Bursa'nın kalbimde ayrı bir yeri var." dedi.

Binlerce türküseverin doldurduğu Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk olarak sahne alan Sevcan Orhan, buğulu sesiyle dinleyenleri mest etti. Aldırma Gönül türküsünü, dinleyenlerle birlikte seslendiren ünlü sanatçı, hareketli türkülerle de hayranlarını coşturdu. Konserinde kadın cinayetlerine de tepki gösteren Orhan, tüm katledilmiş kadınların anısına merhum sanatçı Neşet Ertaş'a ait "Vay vay dünya" eserini seslendirdi.

Lorke türküsüyle hayranlarına veda eden Orhan'dan sonra sahneye, usta yorumcu Musa Eroğlu çıktı. İlk olarak seslendirdiği, Türk Halk Müziği'nin en sevilen eserlerinden biri olan Mihriban türküsüyle gönüllerde taht kuran Musa Eroğlu, gece boyunca Bursalıları türküleriyle Anadolu'nun dört bir köşesine müzik yolculuğuna çıkardı. Festivale, türküleri, yorumları ve sazıyla renk katan ünlü sanatçı, hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Haraketli parçalarla, dinleyenlerin de eşlik ettiği Musa Eroğlu, hayranlarını coşturdu. Eroğlu, kendiyle özdeşleşmiş eserlerinden "Halil İbrahim", "Yolun Sonu Görünüyor" gibi birçok türküsünü Sevcan Orhan'la birlikte söyledi. Eroğlu, kendisini Bursalılarla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

İzleyenlerin, cep telefonu ışıklarıyla eşlik ettikleri ikili hayranlarına türkü dolu bir akşam yaşattı. Gecenin sponsoru Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar ile BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, her iki sanatçıya da Bursalılara yaşattıkları keyifli gece için teşekkür çiçeği sundu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Sevcan Orhan, Musa Eroğlu, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bursa'da türkü dolu gece - Son Dakika

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