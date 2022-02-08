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Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz - Son Dakika

Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz

08.02.2022 10:33

Bir yaşına giren kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı yerlerde kutlayan Alişan ile Buse Varol'un boşanacakları öne sürüldü. Kızı için kayınvalidesinin evinde yapılan doğum günü partisine davet edilmediğini ifade eden Varol, yeni bir açıklama yaparak "Aynı evde çocuklarımızla yaşıyoruz, boşanma yok" sözlerine yer verdi.

2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci çocukları Eliz, 1 yaşına girdi. Varol, kızı için lüks bir otelde kutlama yaptı. Eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan ise kendi ailesiyle kızına sade bir doğum günü kutlaması yaptı. Kızının doğum gününü ayrı ayrı yerlerde kutlayan çiftin boşanacakları iddia edildi.

"BOŞANMIYORUZ"

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Haklarında çıkan iddiaları yalanlayan Varol, "Hiç öyle bir şey söz konusu değil. Aynı evde yaşıyoruz. İki çocuğumuzla mutluyuz. Sorunumuz bulunmuyor. Boşanma gibi bir durum da yok" dedi.

Buse Varol, Alişan ile boşanacakları iddiasını yalanladı: Mutluyuz

"SUZAN ANNEYİ ÇAĞIRDIM AMA EVLADINI KAYBETTİĞİ İÇİN GELMEDİ"

Kayınvalidesi Suzan Tektaş'ın ve Alişan'ın kendi düzenlediği doğum gününde olmamasına Varol, "Konsept olarak kızlar ve çocukları yaptık. Suzan anneyi çağırdım ama evladını yeni kaybettiği için gelmedi. Zaten hiçbir yere gitmiyor" dedi. Varol, Suzan Tektaş'ın evinde yapılan kutlamaya ise çağrılmadığını söyledi.

Buse Varol, Alişan ile boşanacakları iddiasını yalanladı: Mutluyuz
Buse Varol, Alişan ile boşanacakları iddiasını yalanladı: Mutluyuz
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Buse Varol, Boşanma, Alişan, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz - Son Dakika
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