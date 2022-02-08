Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz

2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci çocukları Eliz, 1 yaşına girdi. Varol, kızı için lüks bir otelde kutlama yaptı. Eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan ise kendi ailesiyle kızına sade bir doğum günü kutlaması yaptı. Kızının doğum gününü ayrı ayrı yerlerde kutlayan çiftin boşanacakları iddia edildi.

"BOŞANMIYORUZ"

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Haklarında çıkan iddiaları yalanlayan Varol, "Hiç öyle bir şey söz konusu değil. Aynı evde yaşıyoruz. İki çocuğumuzla mutluyuz. Sorunumuz bulunmuyor. Boşanma gibi bir durum da yok" dedi.

"SUZAN ANNEYİ ÇAĞIRDIM AMA EVLADINI KAYBETTİĞİ İÇİN GELMEDİ"

Kayınvalidesi Suzan Tektaş'ın ve Alişan'ın kendi düzenlediği doğum gününde olmamasına Varol, "Konsept olarak kızlar ve çocukları yaptık. Suzan anneyi çağırdım ama evladını yeni kaybettiği için gelmedi. Zaten hiçbir yere gitmiyor" dedi. Varol, Suzan Tektaş'ın evinde yapılan kutlamaya ise çağrılmadığını söyledi.