Çağla Şıkel, aşk orucunu Nail Gönenli ile bozdu! İlişkisini "Her şey gördüğünüz gibi" sözleriyle ilan etti - Son Dakika
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Çağla Şıkel, aşk orucunu Nail Gönenli ile bozdu! İlişkisini "Her şey gördüğünüz gibi" sözleriyle ilan etti

31.01.2023 13:41

Uzun yıllardır aşka kapılarını kapatan Çağla Şıkel birkaç kez görüntülendiği Nail Gönenli ile ilişkisini ilan etti. Şıkel, ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine ilişkisini doğrulayarak "Her şey gördüğünüz gibi" ifadelerini kullandı.

2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, uzun süredir devam eden aşk orucunu bozdu. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle görüntülenen Çağla Şıkel, önceki akşam da Gönenli'nin evine girerken objektiflere takıldı.

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Çağla Şıkel, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Şıkel, özel hayatıyla ilgili konuşmayacağını söyleyerek "Her şey gördüğünüz gibi" diyerek ilişkisini doğruladı.

Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile ilişkisini ilan etti

İSİMLERİ BİRÇOK KİŞİYLEANILMIŞTI

Bir dönem cemiyetin tanınmış psikologlarından Zeynep Selvili ile aşk yaşayan Nail Gönenli ise Aybüke Pusat, Pınar Deniz, Bestemsu Özdemir ve Burcu Kıratlı ile ünlü oyuncularla anılmıştı. Özel hayatıyla sık sık konuşulan Çağla Şıkel'in ise adı Kaan Yıldırım, Tolga Akış, Ali Kalyoncu ve Edis ile aşk iddialarına karışmıştı.

Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile ilişkisini ilan etti
Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile ilişkisini ilan etti
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Emre Altuğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağla Şıkel, aşk orucunu Nail Gönenli ile bozdu! İlişkisini 'Her şey gördüğünüz gibi' sözleriyle ilan etti - Son Dakika


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