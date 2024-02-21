Çağlar Ökten'e evde serum tedavisi - Son Dakika
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Çağlar Ökten'e evde serum tedavisi

Çağlar Ökten\'e evde serum tedavisi

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ağır gribal enfeksiyona yakalandı. DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre evde serum tedavisi başlandı. Seda Sayan ise eşinin hastalığını sosyal medya hesabından paylaştı.

21.02.2024 22:14  Güncelleme: 22:21
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Ağır gribal enfeksiyona yakalanan Çağlar Ökten'e evde serum tedavisine başlanıldı. Eşinin hasta halini paylaşan ünlü sanatçı " Sevgilim hastalandı" notunu düştü.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Seda Sayan'ın şarkıcı eşi Çağlar Ökten hastalandı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Çağlar Ökten'e evde serum tedavisi - Son Dakika

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