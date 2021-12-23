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Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi? - Son Dakika

Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi?

23.12.2021 13:42

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasına giren Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

"CAMDAKİ KIZ" BU AKŞAM NELER OLACAK?

Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır. Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım ister. Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder. Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir.

Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi?

Camdaki Kız, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi? - Son Dakika Magazin


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