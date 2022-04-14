Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor! - Son Dakika
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Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor!

14.04.2022 14:11

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız 39. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta Nalan ve Hayri arasındaki yakınlıktan rahatsız olan Feride, Nalan'ın yanına taşınmıştı. Yeni bölümde Hayri'yi tehdit eden Feride'nin ikilinin arasındaki çekime ne kadar engel olabileceği merak ediliyor.

Milyonlarca izleyicinin heyecanla beklediği Camdaki Kız fragmanı yayınlandı. Nalan ile Hayri'nin yakınlaşması izleyiciyi mutlu etse de Feride'yi çok kızdırıyor. Yeni bölümde Hayri ile Nalan'ın yan yana gelebilip gelemeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.

Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor!

CAMDAKİ KIZ 39. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor! Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması artık iyiden iyiye göze batmaya başlamıştır. Feride bu durumdan hiç hoşlanmaz ve Hayri'ye Nalan'dan uzak durması gerektiğini söyler. Nalan ise Hayri ile arasındaki yakınlaşmadan dolayı karışan kafasını toplamaya çalışır.

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Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor! - Son Dakika


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