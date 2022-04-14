Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor! - Son Dakika

Milyonlarca izleyicinin heyecanla beklediği Camdaki Kız fragmanı yayınlandı. Nalan ile Hayri'nin yakınlaşması izleyiciyi mutlu etse de Feride'yi çok kızdırıyor. Yeni bölümde Hayri ile Nalan'ın yan yana gelebilip gelemeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ 39. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor! Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması artık iyiden iyiye göze batmaya başlamıştır. Feride bu durumdan hiç hoşlanmaz ve Hayri'ye Nalan'dan uzak durması gerektiğini söyler. Nalan ise Hayri ile arasındaki yakınlaşmadan dolayı karışan kafasını toplamaya çalışır.