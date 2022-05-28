Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
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Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

28.05.2022 09:58

Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı Erçetin: "Bu sefer Bursa'da yağmur yağmıyor" Ünlü sanatçı Candan Erçetin, Bursa Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Bursalı dinleyicileri ile buluştu.

Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

Erçetin: "Bu sefer Bursa'da yağmur yağmıyor"

BURSA - Ünlü sanatçı Candan Erçetin, Bursa Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Bursalı dinleyicileri ile buluştu. Bursa Açıkhava'daki son konserinde, yağmur yağmasına rağmen Bursalıların şemsiyelerle dinlediği günü hatırlatan Erçetin; "Bu sefer yağmur yağmıyor. En son buradaki konserimizde yağmur yağmıştı. Muhteşem fotoğraflar var şemsiyelerle. Tekrar hepiniz hoş geldiniz." dedi.

Şarkılarıyla hem hüzünlendiren hem eğlencenin doruğuna çıkaran Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

'Yalan', 'Meğer', 'Kırık Kalpler Durağı', 'Onlar Yanlış Biliyor', 'Melek' gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarının yanı sıra hareketli şarkıları ile müzik şöleni yaşattı.

Şarkı aralarında seyirciler ile sohbet eden Erçetin, son Bursa Açıkhava sahnesindeki konserini hatırlattı. Erçetin; "Bu sefer yağmur yağmıyor. En son buradaki konserimizde yağmur yağmıştı. Muhteşem fotoğraflar var şemsiyelerle. Tekrar hepiniz hoş geldiniz." dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle 2020 yılında çıkarmış olduğu 'İyi ki' şarkısı için 'bu yeni bir şarkı diyebilirim' diyen Candan Erçetin; "Bu yeni bir şarkıydı o zamanlar. Aslında bakarsanız ben o 2 yılı sayamıyorum. Bilmiyorum siz sayıyor musunuz ama" dedikten sonra seyirciler 'Hayır' cevabını verdi.

Ünlü sanatçı ardından sözlerine şu şekilde devam etti; "Sanki ömürden o 2 yılı çıkardık. Yani size 'bu yeni bir şarkı' diyebilirim. Evet, yakında geride bıraktık anneler gününü. Biraz anneler için hep beraber söyleyelim" diyerek 'Annem' şarkısını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erçetin, Bursalı dinleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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