Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu

Haberin Videosunu İzleyin
Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan\'ın sözleri yürek burktu
19.06.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan\'ın sözleri yürek burktu
Haber Videosu

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra yeğenlerine sahip çıkan Alişan, konuk olduğu programda gözyaşlarına boğuldu. 'Babasız bir çocuğa durumu hissettirmemek daha zor' sözleriyle izleyenleri duygulandırdı

Ünlü şarkıcı Alişan, konuk olduğu TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında duygusal anlar yaşadı. Vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın iki kızından bahsederken gözyaşlarını tutamayan Alişan, yaptığı açıklamalarla izleyenleri de duygulandırdı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde, 41 yaşında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Geride Eyşan Tektaş ve Ceylan Tektaş adında iki kız çocuğu bırakan Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından, yeğenlerinin bakım sorumluluğunu amcaları Alişan üstlenmişti.

Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu

Kardeşinin vefatı sonrasında zorlu bir süreçten geçen Alişan, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Programda keyifli anlar yaşayan Alişan, bazı sorular karşısında ise duygu dolu dakikalar geçirdi. Programın sunucusu Ece Erken, Alişan'a şu soruyu yöneltti, "Yorulduğun birine yaslanmak istediğin zamanlar oldu mu? Çok büyük bir yükün altındasın, sana emanetler var."

GÖZYAŞLARINI GİZLEYEMEDİ

Bu sözler karşısında gözyaşlarına hâkim olamayan Alişan, şu ifadeleri kullandı, "Maddi olarak hiçbir korkum yok. En düşük işte de çalışırım. Ama babasız bir çocuğa durumu en az şekilde hissettirmek daha zor." Alişan'ın bu açıklamaları hem stüdyodaki izleyicilerden hem de ekran başındaki seyircilerden takdir topladı. Sosyal medyada "Dünyanın en iyi amcasısın, Allah razı olsun senden" gibi yorumlar yapıldı. Sanatçının fedakârlığı ve duyarlılığı, sosyal medya kullanıcılarının da büyük beğenisini kazandı.

Selçuk Tektaş, Magazin, Sözler, Alişan, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sk 06:
    bu adam reklam peşinde boş beleş bir adam 57 95 Yanıtla
    ömer faruk katlan:
    boş boş konuşsanız başka bir işe yaramazsınız kendini beğenmiş boş beleş adam sizin gibiler aslında 1 1
  • Serkan Basar:
    başkan özel hayatını deşifre etmene gerek yatığın iyiliğide reklam için kullanma kardeşşş doğru yol bu 41 46 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Milletin maruz kaldığı şeylere bak! Bana ne senin özel hayatından. 33 36 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    tanımam bilmem kim olursa olsun kardeş acısı çok acı hele masum kalan çocuklar için onu herkes bilmez kardeşinin yokluğu gelmez ama bir baba gibi sahip çıkması evlatlarindan ayırmayan bunun acısı çok kötü kardesle kalmayıp geride kalan anne baba eş Allah sabırlar versin 44 9 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    çok boş bir adam 20 30 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Son şampiyondan Nico Williams bombası Son şampiyondan Nico Williams bombası
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 09:12:21. #7.13#
SON DAKİKA: Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.