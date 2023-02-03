Canlı yayında bir araya geldiler! İrem Derici ve Bircan Bali'yi köşeye sıkıştıran Cem Belevi sorusu

Bu hafta eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Daha önce Cem Belevi ile olaylı şekilde ayrılan İrem Derici ve Bircan Bali, Arto Dalga'nın ısrarlı soruları üzerine gerildi.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Sivri diliyle tanınan Arto Dalga'nın "Cem, İrem'den aldığı kolyeyi Bircan'a mı verdi?" sorusu canlı yayında soğuk rüzgarlar estirdi. Bali, "Kronoloji öyle değil. Neyse konuşmayalım bu konuyu" derken Derici de "Evet kapatalım" dedi.

BİRCAN BALİ: İREM'DE KANACAK TİP VAR, UYARMAK LAZIM

Ebru Şancı'nın "Bu ikisinin gözlerine bir bakın, kanacak insanlar mı?" demesi üzerine sözlerine devam eden Bircan Bali, "İrem de biraz kanacak tip var. Onu bazen uyandırmak gerekiyor. Biz İrem'le eski dostuz. Yıllar önce down sendromu çocuklar için yardım kampanyası başlatmıştım biz orada tanıştık. İrem için hep iyi kalpli bir insan derim" şeklinde konuştu.