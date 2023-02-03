Canlı yayında bir araya geldiler! İrem Derici ve Bircan Bali'yi köşeye sıkıştıran Cem Belevi sorusu - Son Dakika
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Canlı yayında bir araya geldiler! İrem Derici ve Bircan Bali'yi köşeye sıkıştıran Cem Belevi sorusu

03.02.2023 11:32

Cem Belevi'yle aşk yaşayan İrem Derici ve Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında bir araya geldi. Arto Dalga'nın Belevi sorusunu yönelttiği Derici ve Bali zor anlar yaşadı.

Bu hafta eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Daha önce Cem Belevi ile olaylı şekilde ayrılan İrem Derici ve Bircan Bali, Arto Dalga'nın ısrarlı soruları üzerine gerildi.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Sivri diliyle tanınan Arto Dalga'nın "Cem, İrem'den aldığı kolyeyi Bircan'a mı verdi?" sorusu canlı yayında soğuk rüzgarlar estirdi. Bali, "Kronoloji öyle değil. Neyse konuşmayalım bu konuyu" derken Derici de "Evet kapatalım" dedi.

Canlı yayında soğuk rüzgarlar! Cem Belevi'nin eski sevgilileri İrem Derici ve Bircan Bali bir araya geldi

BİRCAN BALİ: İREM'DE KANACAK TİP VAR, UYARMAK LAZIM

Ebru Şancı'nın "Bu ikisinin gözlerine bir bakın, kanacak insanlar mı?" demesi üzerine sözlerine devam eden Bircan Bali, "İrem de biraz kanacak tip var. Onu bazen uyandırmak gerekiyor. Biz İrem'le eski dostuz. Yıllar önce down sendromu çocuklar için yardım kampanyası başlatmıştım biz orada tanıştık. İrem için hep iyi kalpli bir insan derim" şeklinde konuştu.

Canlı yayında soğuk rüzgarlar! Cem Belevi'nin eski sevgilileri İrem Derici ve Bircan Bali bir araya geldi
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İrem Derici, Cem Belevi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayında bir araya geldiler! İrem Derici ve Bircan Bali'yi köşeye sıkıştıran Cem Belevi sorusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında bir araya geldiler! İrem Derici ve Bircan Bali'yi köşeye sıkıştıran Cem Belevi sorusu - Son Dakika
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