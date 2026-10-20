Cemre Solmaz’dan Barbara Palvin paylaşımı: O öpücük bana mıydı? - Son Dakika
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Cemre Solmaz’dan Barbara Palvin paylaşımı: O öpücük bana mıydı?

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Victoria’s Secret Fashion Show 2026’yı izlemek üzere Los Angeles’a giden influencer Cemre Solmaz, hazırlık sürecinden ve defileden kareleri takipçileriyle paylaştı. Solmaz, Barbara Palvin’in podyumda seyircilere gönderdiği öpücüğü kayda alıp “İnanamıyorum, o öpücük bana mıydı?” notuyla yayımladı.

Cemre Solmaz, 18 Ekim’de Los Angeles’ta düzenlenen Victoria’s Secret Fashion Show’a Türkiye’den katılan davetliler arasında yer aldı. Hazırlık sürecini ve defile gecesinden anları sosyal medya hesabından paylaşan Solmaz’ın Barbara Palvin’le ilgili videosu da takipçilerinin ilgisini çekti.

HAZIRLIK SÜRECİNDEN KARELER PAYLAŞTI

TikTok’ta paylaştığı videolarla tanınan Solmaz, organizasyon öncesinde markanın pembe sabahlığıyla hazırlandığı anları ve makyaj sürecini takipçilerine gösterdi. Fenomen isim, defile salonundan görüntüleri de paylaşımlarına ekledi.

BARBARA PALVİN’İN ÖPÜCÜĞÜNÜ KAYDA ALDI

Solmaz, ünlü model Barbara Palvin’in podyumda yürürken izleyicilere doğru öpücük gönderdiği anı videoya çekti. Görüntüyü “İnanamıyorum, o öpücük bana mıydı?” notuyla paylaşan Solmaz, defile gecesindeki heyecanını takipçilerine aktardı.

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